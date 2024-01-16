 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya-Konya Karayolunda Kar Engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya-Konya Karayolunda Kar Engeli

Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçlar ise kar lastiği ve zincirle geçiş yapabiliyor. Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

16.01.2024 - 08:37,  Güncelleme: 08:38
Abone Ol

Antalya - Konya karayolunda ulaşıma "kar" engeli

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipi etkili oluyor

ANTALYA - Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı etkili olurken, tırların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor.

Akseki- Seydişehir karayolu Battıçıktı mevkiisinden itibaren dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan kar ve tipi gece saatlerinde Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren etkisini artırdı. Akseki ile Seydişehir kara yolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar kalınlığı yer yer 25 - 30 santimetreye kadar ulaşırken, sabaha karşı saat 05.40 itibarı ile tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları Alacabel ekipleri kar yağışının başladığı saatlerden itibaren çok sayıda araçla yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları sürdürürken, Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki çıkışında önlem aldı. Ekipler, uzun araçları durdururken, diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor.

Ekiplerin yaptığı temizleme çalışması ve yağışın etkisi azaldıktan sonra yolun yeniden uzun araçlara açılacağı belirtildi.

Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden başlayıp Seydişehir ilçesine kadar etkili olduğu belirtilirken, Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Antalya-Konya Karayolunda Kar Engeli
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Seydişehir, Antalya, Konya, Ulaşım, Hava Durumu, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya-Konya Karayolunda Kar Engeli - Son Dakika


09:32
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04
Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56
Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19
Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12
Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04
ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor

Son Dakika
09:04 Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56 Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19 Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12 Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04 ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
04:33 İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp, evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalandı
03:54 Yine KYK, yine kaza! Giresun'daki yurtta asansör arıza nedeniyle zemine çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 09:48:05. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya-Konya Karayolunda Kar Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement