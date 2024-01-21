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Antalya Sahillerinde Bulunan 6 Cesetle İlgili Açıklama Yapıldı - Son Dakika
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Antalya Sahillerinde Bulunan 6 Cesetle İlgili Açıklama Yapıldı

Antalya Valiliği, son 5 günde sahilde bulunan 6 cesetle ilgili yaptığı açıklamada, bir cesedin kayıp bir kişiye ait olduğunu belirtirken diğer 5 cesedin Suriye menşeli olduğunu açıkladı. Cesetlerin sahile sürüklendiği düşünülen bir tekne kazasıyla ilişkili olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya Sahillerinde Bulunan 6 Cesetle İlgili Açıklama Yapıldı
21.01.2024 - 18:31,
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Antalya Valiliği, son 5 günde sahilde bulunan 6 cesetle ilgili yaptığı açıklamada, "Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile 6'ya ulaştı.

Antalya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir" denildi.

"Göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hakim rüzgarın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir." - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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