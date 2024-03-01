Apple, ücretsiz onarım kararını yerine getirmeyince icra takibi başlatıldı

Apple marka telefonundaki arızanın garanti kapsamında giderilmesini isteyen avukat Enes Malik Saran, yetkili servis tarafından kendisinden ücret talep edilince Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Heyetin "ücretsiz onarılsın" kararını yerine getirmeyen Apple hakkında icra takibi başlatıldı. İcra memurları ile yetkili servise giden Saran'ın telefonu onarılırken, konuya ilişkin açıklama yapan Saran'ın avukatı A. Üsame Ceran, "En nihayetinde icra emrine uymak zorunda kaldılar. Bu yabancı sermaye teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi görmesi sonucudur. Vatandaşlara önerimiz; hiçbir şekilde hukuk yoluna gitmekten çekinmesinler, sonuna kadar takip etsinler" dedi.
Apple marka telefonundaki arızanın garanti kapsamında giderilmesini isteyen avukat Enes Malik Saran, yetkili servise gittiğinde kendisinden yaklaşık 12 bin TL ücret talep edildi. Ürününün garanti kapsamında olduğunu ve kullanıcı hatası olmadığını belirten Saran'ın talebine rağmen telefon ücretsiz olarak tamir edilmedi. Bunun üzerine Saran, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.
Tüketici Hakem Heyeti "Ücretsiz onarılsın"
Şişli İlçe Tüketici Hakem Heyeti karar tutanağında Enes Malik Saran'ın dilekçesine yer verdi. Dilekçede, Enes Malik Saran'ın 2021 yılında satın aldığı Apple marka İPhone 13 pro model telefonunun hoparlöründe ses sıkıntıları olması sebebiyle Apple yetkili servislerinden birine telefonu teslim ettiği ancak cihazın garantisi devam etmesine rağmen yetkili servis tarafından yaklaşık 12 bin TL onarım ücreti talep edildiği belirtildi. Saran dilekçede, "Telefonumun garantisinin 2023 yılına kadar devam etmesi ve telefonda bulunan arızanın kullanıcı hatasından kaynaklanmaması sebebiyle arızanın onarımının garanti kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Telefonun şikayet edilen firma tarafından ücretsiz olarak onarılmasına karar verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.
Şişli İlçe Tüketici Hakem Heyeti, başvuru sahibinin talebinin kabulüne ve ürünün ücretsiz olarak onarılmasına karar verdi. Heyet, bu kararın yerine getirilmemesi halinde ise icra yoluyla yerine getirileceğini belirtti.
Apple mağazasına icra memurları ile gidildi
Kararın yerine getirilmemesi nedeniyle icra ile telefonun tamir edilmesi yoluna gidildi. Apple mağazasında İstanbul 19. İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenen haciz tutanağında, alacaklı Enes Malik Saran, borçlu ise Apple Teknoloji Şirketi olarak belirtildi. Tutanakta, Şişli İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin 10 Ocak 2024 tarihli kararı gereğince ücretsiz onarım işlemi için adrese gelindiği, mağaza müdürüne geliş sebebinin anlatıldığı kaydedildi. Telefon icra yolu ile garanti kapsamında ücretsiz şekilde yapıldı.
"Bu yabancı sermaye teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi görmesi sonucudur"
Konuyla ilişkin açıklama yapan Enes Malik Saran'ın avukatı A. Üsame Ceran, "2021 yılının Aralık ayında müvekkilim Apple'dan bir cihaz alıyor ve bu cihaz 2023 yılında bir arıza geçiriyor. Cihazda ses arızası oluşuyor. Daha sonra Apple teknik servisi ile iletişime geçiliyor. Müvekkilime bu cihazı ücret ödemeden onarmayız deniliyor ve 12 bin TL'lik bir maliyet çıkarılıyor fakat cihazın garantisi var. Bir kullanım hatası iddia ediyorlar ama altını doldurabildikleri bir gerekçe öne süremiyorlar. 2023 yılının Ekim ayında müvekkilim adına Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruyoruz. 2024 yılının Ocak ayında karar çıkartıyoruz. Kararda kullanıcı hatası iddiasının boş olduğu ve bu sebeple ücretsiz onarılması gerektiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Apple ile tekrar iletişime geçiyoruz. Apple bizi oyalıyor. Biz Apple'ın kararı yerine getirmeyeceğini anladıktan sonra bizi mağdur edemezler dedik. Zaten avukatlık mesleği icra ediyoruz. Kamu yararı da olduğunu düşündüğümüz için böyle bir yola girdik. İcra takibi başlattık. Ödeme emri tebliğ edildi. Yedi gün içinde bu ödeme emrini yerine getirmeleri gerekiyor aksi taktirde yedi gün sonunda takip kesinleşiyor. Biz 7 gün içinde herhangi bir geri dönüş alamadık. Bu bizi gerçekten şaşırttı. Telefonu teslim ettik ve orada çok şaşırdılar. İlk defa başlarına geliyormuş. Bize normal müşteri muamelesi yaptılar. Bu bir icra emridir, yerine gelmesi gerekiyor. Orada çok güzel ağırlandığımızı da söyleyemem. En nihayetinde icra emrine uymak zorunda kaldılar. Bu yabancı sermaye teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi görmesi sonucudur. Türkiye aslında bu ülkelerin büyük cirolar yaptığı ülkelerden biri. Fakat verilen hizmet çok kötü ve en nihayetinde telefonumuzu ücretsiz bir şekilde onardı. Vatandaşlara önerimiz; hiçbir şekilde hukuk yoluna gitmekten çekinmesinler, sonuna kadar takip etsinler. Tüketici hakem heyetleri başvuru yolları ücretsiz. E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru yapsınlar, kararı alsınlar, icra takibi yapsınlar. Hukuk yolundan sapmadan bu şirketlere vatandaşın hakkını aradığını ve bu ülkede insanların hiçbir şekilde üçüncü sınıf dünya ülkesi muamelesi görmeyeceğini göstersinler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Apple, ücretsiz onarım kararını yerine getirmeyince icra takibi başlatıldı - Son Dakika
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda akraba olan iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü. Aralarında husumet olan aile bireyleri, takı töreni sırasında tartıştı ve durum kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, düğün salonu çalışanları ve polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Baygınlık geçiren davetlilere sağlık görevlileri müdahale etti. Kavga nedeniyle düğün erken sona erdi.
İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Müdürlükteki iki gişede memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı görülüyor. Memurların bu uygulamayı işlemlerini yaptıkları vatandaşların yüzlerini görmemek için yaptığı öne sürüldü. Sosyal medyada ise bu görüntüler büyük tepki çekti.
Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star'a veda eden ve yarışmadan sonra yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan Turabi Çamkıran, Dominik'te olduğu yönündeki söylentilere isyan etti. Bir Latin ülkesinde tedavi gördüğünü söyleyen Turabi, "Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda müzik sektörüne girdim şarkım geliyor" dedi.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun evine doğru giderken trafikte bir tartışma yaşadığı ve tartıştığı kişinin "Sen Milli Takım oyuncususun" diye bağırdığı görüntüler internete düştü. Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.
31 Mart seçimleri öncesi Hatay'da yaşanan adaylık tartışmaları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Oyuncu Mert Fırat'a "Seni ankete koyalım mı?" diye sorduklarını aktaran Özel, "Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK'dan olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" dedi.
Bayrampaşa Cezaevi'nde 21 yıl önce 'Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tanık olarak ifade verdi. Operasyon öncesi, cezaevlerinin kontrolünün örgüt liderlerine geçtiği ve örgüt mensuplarının cezaevlerinde tutulduğu iddialarını doğruladı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden Begüm, gözyaşlarına hakim olamadı.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i hain ilan etmesinin ardından Ülkü Ocakları ve MHP'li isimlere küfürle tepki gösteren Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş "Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz" dedi.
Sosyal medya fenomeni ve komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki tek kişilik stand up gösterisinde sahnede düştü. Düşmesine rağmen espri yapmaya devam eden Turhan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?