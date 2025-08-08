Araçta ilişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti - Son Dakika
Araçta ilişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti

08.08.2025 16:56
Brezilya'da bir çift, araç içinde ilişkiye girerken arabaları 400 metre yükseklikteki bir uçurumdan düştü ve hayatını kaybetti. Adriana Machado Ribeiro (42) ve Marcone da Silva Cardoso (26), bir partiden sonra yamaç paraşütü kalkış rampasına gittiler ve arabada romantik anlar yaşadılar. Ancak araç, çiftin hareketleri sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Brezilya'da çift, araç içinde ilişkiye girerken arabaları 400 metre yükseklikteki bir uçurumdan düştü ve trajik şekilde hayatını kaybetti.

Adriana Machado Ribeiro (42) ve Marcone da Silva Cardoso (26), Pazar gecesi Marcone'un kardeşi ve sevgilisiyle birlikte bir partiden sonra, diğer çifti evlerine bıraktılar. Ardından, yamaç paraşütü kalkış rampasına gittiler. Burada arabada biraz vakit geçirip romantik anlar yaşadılar.

Polisin yaptığı incelemelere göre, araç park halindeyken çiftin hareketleri aracın kaymasına neden oldu ve araba uçurumdan aşağı yuvarlandı. Araç yaklaşık 100 metre düştükten sonra bir kayaya çarptı ve motor kısmı yere vurdu. Bu sırada Adriana ve Marcone araçtan fırladı. Araba ise yaklaşık 300 metre daha yuvarlandıktan sonra tamamen hurdaya döndü.

Çift, araç enkazına yakın yerde tamamen çıplak olarak bulundu. Polis, olay yerinde ve cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlamadığını, aracın el freninin çekili olduğunu açıkladı. Bu nedenle kaza dışında başka bir durumun olmadığı düşünülüyor.

Aracın bulunduğu yer özel mülkti ve sabah saat 7 civarında arazi görevlisi tarafından fark edildi. Mahalle sakinleri gece yarısı 1:30-2:00 arasında yüksek bir ses duyduklarını ancak karanlık ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle ne olduğunu göremediklerini söylediler.

Marcone'nin cesedi uçurumun dibinde bulunurken, Adriana'nın cesedine ulaşmak için itfaiye ekipleri zor arazi koşullarında çalıştı. Çift yaklaşık 6 aydır birliktelikti ve yakınları ilişkilerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Polis kayıtlarında da suçları olmadığı görülüyor.

Marcone, Belo Horizonte'den olup makine operatörü olarak çalışıyordu. Adriana ise 16 yıl boyunca annesinin fırınında çalışmış ve önceki ilişkilerinden bir oğlu ile bir kızı bulunuyor.

Bu tür trajik kazalar daha önce de yaşanmış; örneğin, Daily Star'ın haberine göre, İtalya'da ünlü Barbie tasarımcıları bir trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti.

