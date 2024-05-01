Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı

Ardahan\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı

Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri bir araya geldi. HAK-İŞ Ardahan İl temsilcisi Serhat Yıldız ve sendika üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve taleplerini dile getirdi. Diğer sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri de aynı bölgede kutlama yaptı.

01.05.2024 13:49
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Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, bazı sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik parkında bir araya geldi.

HAK-İŞ Ardahan İl temsilcisi Serhat Yıldız ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla parka bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Anıta çelenk bırakan ve grup adına açıklama yapan Yıldız, sağlık, iş, ekmek, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerini yine meydanlardan yüksek sesle haykırdıklarını söyledi.

Yıldız, "48 yıldır emeğimizin ve alın terimizin hakkı için, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi için meydanlardayız. 76 yıldır Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliam, işgal ve zulmü tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümlerin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunmak için alanlardayız. Hak-İş olarak Siyonist İsrail ve katil Netenyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Başta İslam İşbirliği teşkilatı olmak üzere, Arap Birliği ve pek çok sözde İslam ülkesini yeterli tepki ve destek vermedikleri için kınıyoruz. Yazıklar olsun onlara diyoruz. Uluslararası toplumu Filistin'de yaşanan zulme karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ olarak, Filistin topraklarında akan kanın ve katliamların durdurulması, Gazze'de onurları için, Özgür Filistin için, canları pahasına mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin insan haklarının sağlanması için tüm dünyayı ve tüm dünya emekçilerini mücadele etmeye ve birlik olmaya davet ediyoruz. Siyonist İsrail Devleti tarafından esir alınan bütün Filistinli işçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Filistin'de barış ve huzur ortamının sağlanmasını, Mescid-i Aksaya yönelik yapılan, en temel özgürlük olan ibadet özgürlüğünü hedef alan bütün kısıtlamaların ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz. Filistin halkına, gıda, ilaç, su, gibi temel yaşam gereçlerinin güvenli ve insani koşullar altında ivedilikle ulaştırılmasını talep ediyoruz. HAK-İŞ, mazlum ve mağdur coğrafyalarda huzur ve barışın tesisi için sendikalarımız ve işçilerimiz ile omuz omuza dayanışmasını devam ettirecektir. "Filistin İçin Haydi HAK-İŞ" diyoruz ve tüm teşkilatımıza Kocaeli'den birlik, dayanışma ve yardımlaşma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Hak-İş'in ardından aynı bölgede diğer sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri de kutlama yaptı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

1 Mayıs, Ardahan, Sendika, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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