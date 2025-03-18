İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan bir arazide dün gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.
Edinilen bilgilere göre; ağaçlık alanda gezenler insana ait kafatası buldu. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Kafatası, ekiplerin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?