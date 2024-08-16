Arnavutköy'de evden eve nakliye kamyonunun içerisinde 19 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de evden eve nakliye kamyonunun içerisinde 19 kaçak göçmen yakalandı

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İstanbul'da daha önceden görüştüğü göçmenleri bir ormanlık alandan üzerinde evden eve nakliye reklamları olan kamyonetle alan umut taciri, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçıracağı göçmenlerle birlikte Arnavutköy'de yakayı ele verdi. Aracın yakalandığı ve göçmenlerin araçtan indirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

16.08.2024 09:30
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Arnavutköy'de evden eve nakliye kamyonunun içerisinde 19 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da daha önceden görüştüğü göçmenleri bir ormanlık alandan üzerinde evden eve nakliye reklamları olan kamyonetle alan umut taciri, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçıracağı göçmenlerle birlikte Arnavutköy'de yakayı ele verdi. Aracın yakalandığı ve göçmenlerin araçtan indirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy Ilçesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiliye göre daha önceden iletişim kurduğu göçmenleri para karşılığında yurtdışına kaçırma vaadinde bulunan kaçakçı planladığı ormanlık alanda göçmenlerle buluşup evden eve nakliyat reklamları bulunan bir kamyonetin kasasına doldurdu. İşlek olmayan yolları kullanarak Kırklareli'ne götürmeyi planladığı göçmenleri daha sonra kaçak yollarla Bulgaristan'a kaçıracağı öğrenilen Sercan Demir isimli kaçakçı kısa süreli durakladığı esnada bir vatandaş gelen sesler üzerine şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbarlar doğrultusunda kamyonetin olduğu noktaya gelen polis ekipleri kamyonet içerisindeki 15 Afgan, 4 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni ve kaçakçılığı yapan Sercan Demir'i yakaladı. Demir gözaltına alınarak Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken göçmenler ise İl Göç Idaresi'ne gönderildi. Şahısların yakalandığı, araçtan tek tek indirildiği anlar cep telefonu kameraları tarafından böyle görüntülendi.

Arnavutköy\'de evden eve nakliye kamyonunun içerisinde 19 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de evden eve nakliye kamyonunun içerisinde 19 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de evden eve nakliye kamyonunun içerisinde 19 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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