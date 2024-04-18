Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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İstanbul Arnavutköy'de servis minibüsü ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Sabah saatlerinde Bolluca - Boğazköy yolunda servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan 7 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Uludağ isimli vatandaş ise hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle Boğazköy - Bolluca yolu uzun süre trafiğe kapalı tutuldu. Araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafik de normale döndü.