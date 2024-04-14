İstanbul Arnavutköy'de bir araç sahibinin dikkatsizliği film gibi bir olaya neden oldu. İçinde 2 milyonun olduğu aracın kontağını açık bırakan şahıs, araçtan indikten sonra şoka uğradı. Aracının çalındığını polislere ihbar eden şahıs, kısa süre sonra araç ve hırsız yakalanırken 2 milyondan sadece 54 bin 650 TL'ye ulaşılabildi.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde dün saat 22.42 sıralarında Ercan Giray (44) isimli bir şahıs aracı ile cadde üzerinde çanta almak için durdu. Torpido kısmında 2 milyon TL olan aracından inen Giray, aracını üzerinde kontak açık şekilde bıraktı. O sırada cadde üzerinden gelen bir şahıs aracı çalarak kaçtı.
Otomobilinin çalındığını anlayan Giray, polisi arayarak ihbarda bulundu. Giray polis ekiplerine Şamlar'da bulunan bir piknik alanı işletmecisi olduğunu, aracı içerisinde bulunan 2 milyon TL'nin bu işletmenin aylık hasılatı olduğunu ifade etti. Polis ekipleri ihbar üzerine şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan şahsın 00.09 sıralarında Bolluca'da bir benzin istasyonundan çaldığı araca yakıt aldığını belirlendi. Araç ile İmrahor Meydan'da görülen şahıs kovalamaca sonrası yakalandı. Araç içerisinde yapılan kontrollerde ise şüpheli şahsa ait 3.7 gram narkotik madde ele geçirildi.
Ekipler tarafından yakalanan şüpheli şahıs Özcan Elbir Elde (26) ve çalınan araç çekici ile Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Ercan Giray'a ait aracın torpido siyah el çantası içerisinde toplamda 54 bin 650TL nakit para ele geçirildi. Giray'ın 1 milyon 950 bin TL'si ile ilgili çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kontağı açık bırakması 2 milyona mal oldu! İstanbul'da film gibi olay - Son Dakika
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