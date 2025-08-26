Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Ataşehir'de bulunan bir zincir markette kasalarca domatesin çalışanlar tarafından çöpe döküldüğü anlar tepki çekti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan büyük bir zincir markette kaydedildi. Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu.

ÇÖPE ATILAN DOMATESLERİ TOPLADI

Öte yandan, olayın yaşandığı esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü.