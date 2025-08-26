Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Haberin Videosunu İzleyin
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü
26.08.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü
Haber Videosu

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir zincir markette çalışan görevliler çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler büyük tepki çekerken, o esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüntüler yürekleri dağladı.

Ataşehir'de bulunan bir zincir markette kasalarca domatesin çalışanlar tarafından çöpe döküldüğü anlar tepki çekti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan büyük bir zincir markette kaydedildi. Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu.

ÇÖPE ATILAN DOMATESLERİ TOPLADI

Öte yandan, olayın yaşandığı esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, İstanbul, Ataşehir, 3-sayfa, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hallo Zusammen:
    İşte bu adamlar CHP zihniyeti var olanı yok etme peşinde halka vereceği satacağı yerde çöpe atıyor sonra da domates yok diye fiyat yükseldi diyorlar işte Ülkü hainleri bu zihniyetler maalesef 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor
15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu
Ali Koç’a dişli rakip Resmen aday oldu Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
İslam ülkelerinden ortak bildiri: Tüm devletler İsrail’e karşı etkili önlemler almalı İslam ülkelerinden ortak bildiri: Tüm devletler İsrail'e karşı etkili önlemler almalı
Vizontele’deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın’ın seslendirdiği ortaya çıktı Vizontele'deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın'ın seslendirdiği ortaya çıktı
Ahmed Kutucu Galatasaray’dan ayrılıyor İşte yeni takımı Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü
Kabine Ahlat’ta toplandı Masada milyonların merak ettiği konu var Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar

11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt’ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz
11:30
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 14:09:16. #7.11#
SON DAKİKA: Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.