Ataşehir'de bulunan bir zincir markette kasalarca domatesin çalışanlar tarafından çöpe döküldüğü anlar tepki çekti.
Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan büyük bir zincir markette kaydedildi. Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu.
Öte yandan, olayın yaşandığı esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)