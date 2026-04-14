Haberi alan okula akın etti, çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

14.04.2026 18:31  Güncelleme: 18:32
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir ortaokulda okul kantininden tavuk döner yedikleri öne sürülen öğrencilerin zehirlendiği iddiası paniğe neden oldu. Endişelenen veliler okula akın ederken, rahatsızlanan öğrenciler ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda zehirlenme vakası yaşandığı iddia edildi.

YİYEN HASTANELİK OLDU

Edinilen bilgilere göre, Mevlânâ Mahallesi'nde bulunan okulda, okul kantininden tavuk döner yedikleri öne sürülen bazı öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapılırken, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayın ardından endişelenen veliler okula akın etti. Okul çevresinde yoğunluk oluşurken, ekiplerin müdahalesi devam etti. Zehirlenme iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zehirlenme, Piri Reis, İnceleme, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
