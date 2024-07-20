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ATSO Başkanı Ali Bahar, gözyaşları içinde toprağa verildi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucunda hayatını kaybeden Antalya 'Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar'ın cenazesi, Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, Kemer ilçesinde tekneden suya düşen minderi almak isterken, motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Bahar adına ATSO'da düzenlenen anma töreninin ardından, cenaze namazı ikindi namazına müteakip Uncalı Kent Mezarlığı Camii'nde kılındı. Cenaze namazının ardından Bahar'ın cenazesi, Uncalı Kent Mezarlığı'na defnedildi.

ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar'ın cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları, STK temsilcileri, Bahar'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bahar'ı ailesi gözyaşları içinde uğurlarken, cenazesi onlarca kişinin omzunda defin yerine götürüldü.