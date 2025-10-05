Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı - Son Dakika
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı

Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı
05.10.2025 14:24
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı
İstanbul Avcılar'da tartışma yaşadığı bir kadını darbeden yabancı uyruklu şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Avcılar'da iddiaya göre yabancı uyruklu şahıs bir kadını darbetti. Kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Şahsın daha sonra çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'de yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını darbetti.

KADIN ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI

Yabancı uyruklu şahıs tarafından darbedilen kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Çevre sakinlerinin müdahalesine rağmen kadına saldırmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, kadını darbeden şahsa çevredeki vatandaşların saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı - Son Dakika
