Avcılar'da kepçe darbesiyle çöken bina, bitişikteki dairenin salon duvarını da götürdü - Son Dakika
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Avcılar'da kepçe darbesiyle çöken bina, bitişikteki dairenin salon duvarını da götürdü

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Avcılar\'da kepçe darbesiyle çöken bina, bitişikteki dairenin salon duvarını da götürdü
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Avcılar\'da kepçe darbesiyle çöken bina, bitişikteki dairenin salon duvarını da götürdü
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Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde yıkımı yapılan 4 katlı bina, kepçenin vurmasıyla bir anda yerle bir oldu ve yan binadaki bir dairenin salon duvarı yıkıldı. Duvarı yıkılan evin sakini Mehmet Yıldırım, o sırada camide olduğunu söyledi. Evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı engellerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, aniden çökerek bitişikteki evin salon duvarını yıktı. O sırada evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'daki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Gümüşpala Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın yıkım çalışması gerçekleştirilirken bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu. Binanın aniden yıkılmasıyla vatandaşlar korku yaşadı. Çalışma yapılan binanın yanındaki başka bir dairenin duvarı yıkıldı. Evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

EVDE KİMSE YOKTU

Salon duvarı yıkılan apartman sakini Mehmet Yıldırım yaşananları anlatarak, "Duvar yıkıldı. O sırada evde kimse yoktu. Ben camideydim. Bana telefon geldi" dedi.

YIKILIR KORKUSUYLA EVDEN ÇIKMIŞLAR

Sedat Limon ise yaşananlara ilişkin, "Binayı boşaltmışlar. Zaten ev sallanıyormuş. Yıkılır korkusuna evden çıkmışlar. Allah'tan gitmişler. Sonra içeri girdik evin hali belli. Orada yaşanmaz. Artık bir yere gidecekler" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuGümüşpala3. SayfaAvcılarGüncelEmlakSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • S.avcı S.avcı:
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