Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi

Giresun'da 1 Nisan gece saatlerinde feci bir olay yaşandı. Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketine giden Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27) iddiaya göre; eğlence mekanından çıktıktan sonra otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi.

GENÇ MANKENİN FECİ ÖLÜMÜ

Kontrolde alkollü olduğu belirlenen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Üst geçide çıkan genç manken kaçarken yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÜZERİNDEN ARABA GEÇTİ İDDİASI

Avrupa Güzeli seçilen Erdoğan'ın köprüden düştükten sonra üzerinden otomobilin geçtiği öne sürüldü. Erdoğan'ın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

"TRİBÜNDE 1 EKSİK, CENNETTE 1 FAZLAYIZ"

Güler Erdoğan'ın arkadaşı sosyal medya hesabından genç mankenle Beşiktaş tribünündeki görüntülerini paylaşarak, "Tribünde 1 eksik cennette 1 fazlayız. Mekanın cennet olsun güzel kalplim Güler'im…" notunu düştü.