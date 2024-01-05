Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında 15 milyon yolcu geçiş yaptı: 2 milyar 41 milyonluk kaçak malzeme yakalandı

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan Trakya'daki 5 sınır kapılarından geçtiğimiz 2023 yılında 15 milyondan fazla yolcu geçişi yapıldığını belirtti.

Edirne Valiliği'nde gerçekleştirilen "2023 Genel Değerlendirme Toplantısı'nda" konuşan Vali Yunus Sezer, Türkiye'nin Avrupa'ya ve Balkan ülkelerine açılan sınır kapılarında 2023 yılı içerisinde yüzde 141 oranında bir artış gerçekleştiğini ifade etti.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Kırklareli'nin Demirköy ile yine Edirne 'deki Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından 2022'de 13 milyon 692 bin 627 yolcu giriş çıkışı olurken 2023'te ise bu sayı 15 milyon 6 bin 852'ye kadar çıktı.

Vali Sezer, aralarında dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule'nin de bulunduğu 574 olaya tarafından müdahale edildiğini ve 2 milyar 41 milyon TL değerinde kaçakçılık malzemesi ele geçirildiğini vurguladı.

Ayrıca Vali Sezer, geçen yıla göre yakalan kaçak malzemelerde yüzde 141 oranında bir artış söz konusu olduğunu söyledi.

"Edirne çok önemli bir konumda yer alıyor"

Sınır kapılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, serhat şehri Edirne'de 2 ülke olan Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu olduğunu hatırlatarak, "Edirne, hem kendi nüfusu hem de bulunduğu konum nedeniyle de ülkemizin batıya açılan kapısı konumunda yer alarak 4 tane büyük gümrük kapısı vardır. Bu gümrük kapılarında da önemli sayıda insan, araç giriş ve çıkışı söz konusu oluyor. 2023 yılında 5 milyon 147 bin 667 araç giriş çıkışı söz konusu oldu. Yine yolcu sayısında da 2022 yılında 13 milyon 692 bin civarında iken 2023 yılında ise 15 milyon civarında yolcu giriş ve çıkışı yaşandı" dedi.

"2 milyar 41 milyon TL değerinde kaçak malzemesi ele geçirildi"

Kaçakçılık olayları da yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik girişimler olduğunu vurgulayan Vali Sezer, "574 olaya gümrük personelimiz tarafından müdahale edildi ve 2 milyar 41 milyon değerinde kaçakçılık malzemesi ele geçirildi. Bu geçen yıla göre yüzde 141 oranında bir artış söz konusudur" diye konuştu.

Toplantıya, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Özel İdaresi Vali Yardımcısı Batuhan Ciğerci ve kurum müdürleri katıldı.