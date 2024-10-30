Ayçiçek Yağını Pantolonuna Sokup Çaldı - Son Dakika
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Ayçiçek Yağını Pantolonuna Sokup Çaldı

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Adana'da bir hırsız, marketten ayçiçek yağı çaldı. Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

30.10.2024 10:29
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Ayçiçek yağını pantolonunun içine sokarak böyle çaldı

Şüphelinin ayçiçek yağını çalması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da bir markete müşteri gibi giren hırsız, 1'er litrelik 2 şişe ayçiçek yağını pantolonunun içerisine sokup çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı İboosman Caddesindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle markete gelen kimliği belirsiz şahıs, ayçiçek yağlarının satıldığı reyonda 80 TL'den satılan 1'er litrelik 2 şişe Ayçiçek yağını kaşla göz arasında pantolonunun içerisine soktu. Bir süre etrafta gezinen şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı ve bisikletine binerek uzaklaştı.

Sayım yaparken fark edildi

Gün sonu sayım yapılırken yağların eksik olduğunu fark eden çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikleri sırada yağların çalındığını fark etti. Market sahibi ise şikayetçi olmadı.

"Hırsızlık olayları arttı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan market sahibi Sedat Karakaya, "Adam gelip Ayçiçek yağlarını pantolonun içerisine koyuyor. Son zamanlarda bu tarz hırsızlık olayları artarak yaşanmaya başladı. Daha öncesinde de yine hırsızlık olmuştu ve polise şikayette bulunmuştuk. Genelde diş macunu, şampuan, kaşar peyniri ve Ayçiçek yağı hırsızlığı oluyor" diye konuştu.

"Bu duruma çözüm bulunmalı"

Geçen hafta da bir kişinin Antep fıstığı çaldığını söyleyen Karakaya, "Bu hırsızlar ürünleri çalıp başka yerde satıyorlar. Kendileri kullanmıyor. Yakaladığımız, polise teslim ettiğimiz hırsızlarda oldu. Yakaladığımızda pişman olduğunu söylüyor ama çözüm bulamıyoruz. Bir yağ, kaşar peyniri çok pahalı değil ama polislerin bu işe el atması gerekiyor. Şahıslar bunu meslek haline getirmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Ayçiçek Yağını Pantolonuna Sokup Çaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayçiçek Yağını Pantolonuna Sokup Çaldı - Son Dakika

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