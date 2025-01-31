Aydın'da 9 ton sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 9 ton sahte alkol ele geçirildi

Aydın\'da 9 ton sahte alkol ele geçirildi

Aydın'da düzenlenen operasyonda 9 ton sahte etil alkol yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

31.01.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli gerçekleştirilen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı operasyonu kapsamında 9 ton etil alkol ele geçirilirken, 15 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Konuyla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü 2024 Kasım ayında çalışma başlattı. Şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip sonucunda 15 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Aydın başta olmak üzere; Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir illerinde yapılan aramalarda; 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 212 adet alkol aroması, 2 adet solvent ayrıştırma makinesi, 630 adet 5 litrelik boş bidon, bin 500 adet kapak ve tıpa, 15 adet şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da; Aydın'da S.Ç., S.K., E.D., H.D., İzmir'de G.Ç., Muğla'da E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları adli makamlarca S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K., E.D., H.D., G.Ç. ve E.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 9 ton sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
15:40 Henüz 22 yaşındaydı ’Sarı serum’ bir can daha aldı Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı
15:24 UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
00:34 İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye’den yaptı İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 18:57:29. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 9 ton sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.