Aydın'da akıllı kavşakta meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da akıllı kavşakta meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsü akıllı kavşağa hızlı girdikten sonra karşı şeride geçerek bir eve çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Aydın AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak sıkışanları kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

16.07.2024 15:44
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Aydın'ın Söke ilçesinde akıllı kavşağa hızlı giren yolcu otobüsü karşı şeride geçerek bir eve çarptı. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı. Kaza yerine 9 dakikada ulaşan Aydın AFAD ekipleri otobüste sıkışanları kısa sürede tahliye edip sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinden Adana'ya gitmek üzere Didim Otogarı'ndan 16 yolcusu ile hareket eden Akdeniz Firması'na ait 07 AK 738 plakalı yolcu otobüsü kaptan İsmail Yıldırım ile hareket etti. Yaklaşık 50 kilometre sonra Söke Yenidoğan'daki akıllı kavşağa gelen yolcu otobüsü kavşağa süratli girince direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje aştıktan sonra yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi.

Önce yoldaki bir şahsı çarptığı sonra ise apartmana çarptığı öğrenilen otobüs kazasında muavin Gökhan Cansızkaya'nın hayatını kaybettiği şoför İsmail Yıldırım ile birlikte 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazadan hemen 9 dakika sonra olay yerine gelen Aydın AFAD ekipleri kısa sürede kazaya müdahale ederek yaralıları otobüsten ve sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların 1'nin ağır olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da akıllı kavşakta meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da akıllı kavşakta meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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