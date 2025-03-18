Aydın\'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Aydın sınırlardaki düzensiz göç baskısı 2025 yılının ilk 2 ayında azalırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Ocak ve Şubat aylarında Yunanistan tarafından geri itilen 37'si çocuk toplam 97 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, 2025 yılında da hız kesmezken, yılın ilk 2 ayında 37'si çocuk toplam 97 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 2 ayda toplam 3 olay meydana gelirken, kurtarılan 97 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 4 Ocak'ta Didim açıklarında 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. 6 Ocak'ta Kuşadası açıklarında 22'si çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı. 23 Şubat'ta ise Kuşadası açıklarında 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. - AYDIN