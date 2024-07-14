Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı - Son Dakika
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Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı

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Aydın Söke'de 3. gününde devam eden kağıt fabrikası yangınında alevler, fabrikanın ikinci kısmına da sıçradı. Alanda incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Çevre 23 ilden takviye istedik bölgeye. O illerimizden de arazöz, iş makinesi ve itfaiye cinsi araçlar bölgemize intikal etti. Ayrıca 2 uçak ve 4 helikopterle de baştan beri müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı. Canbolat, bölgede seyyar bir hastane kurduklarını da belirterek, "Dumandan etkilenen 30 vatandaşımız var." dedi.

14.07.2024 22:07
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Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında 12 Temmuz akşamı çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı, bölgede sahra hastanesi kuruldu

FABRİKANIN İKİNCİ KISMI DA ALEVLERE TESLİM

Gece sadece karada yapılan söndürme çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla birlikte uçak ve helikopterler de dahil oldu. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, fabrikanın ikinci bölümüne de sıçradı.

FABRİKA İŞÇİLERİ VE İTFAİYE ERLERİ HASTANELİK OLDU

Dumandan etkilenen fabrika işçisi ve itfaiye eri 10 kişi, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. İşçi ve itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Vali Yakup Canbolat, Söke Kaymakamı Ali Akça ve AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının başlangıcından itibaren AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekipleriyle ciddi bir mücadele verildiğini söyledi.

Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı, bölgede sahra hastanesi kuruldu

23 İLDEN TAKVİYE GELDİ

Jandarma ve emniyetin de trafik ve güvenliğin sağlanması için görev başında olduğunu belirten Canbolat, şöyle devam etti: "Ayrıca çevre 23 ilden de takviye istedik bölgeye. O illerimizden de arazöz, iş makinesi ve itfaiye cinsi araçlar bölgemize intikal etti. Ayrıca 2 uçak ve 4 helikopterle de baştan beri müdahale ediyoruz. Bölgede 54 iş makinesi, 80 itfaiye ve arazöz ve toplamda 290 personelle müdahaleye devam ediyoruz. Tespitlere göre 240 dönüm alan içinde ilk gün 85 bin ton işlenecek atık kağıt yandı. Bugün itibarıyla da 55 bin ton atık kağıt yanıyor. İlk gün hatırlarsanız cuma gecesi çıkan bir hortum, bugün de 12.00 gibi çıkan hortum yangının etrafa yayılmasını ve büyümesini sağladı. Ekiplerimiz durmaksızın 24 saat müdahaleye devam ediyor. Riskli alanlar, sirayet edebileceği alanlarla ilgili de her türlü tedbiri birlikte alıyoruz. İçişleri Bakanlığı'mız konuyu bizzat takip ediyor."

BÖLGEDE SEYYAR HASTANE KURULDU

Yanan malzemenin kağıt olmasının rüzgarla birlikte riski artırdığını dile getiren Canbolat, kısa zamanda sonuç almayı temenni ettiklerini söyledi. Bölgede seyyar bir hastane kurduklarını belirten Canbolat, "Sağlık Müdürlüğü'müzün UMKE ekipleri bölgede hizmete devam etmekte. Dumandan etkilenen 30 vatandaşımız var. Herhangi bir can kaybımız yok şükürler olsun." dedi.

Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı, bölgede sahra hastanesi kuruldu

YANGIN 3. GÜNÜNDE

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 Temmuz'da saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.

Aydın Söke\'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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