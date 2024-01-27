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Aydınlatma direğine çarpan cip yan yattı: 6 yaralı - Son Dakika
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Aydınlatma direğine çarpan cip yan yattı: 6 yaralı

Elazığ'da meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan cip, önce aydınlatma direğe çarptı ardından yan yattı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

27.01.2024 - 09:20,
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Aydınlatma direğine çarpan cip yan yattı: 6 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan cip, önce aydınlatma direğe çarptı ardından yan yattı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 06 DP 0785 plakalı cip, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. İlk önce refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan cip, ardından yan yattı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Aydınlatma direğine çarpan cip yan yattı: 6 yaralı
Kaynak: İHA
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Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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