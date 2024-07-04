Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış - Son Dakika
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Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

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Ankara'da 2022 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in öldürülmesine dair davada dördüncü celse başladı. Mahkemede ifade veren Ayşe Ateş, "Sinan bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

04.07.2024 11:47  Güncelleme: 12:37
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın dördüncü celsesi bugün görülüyor. 22 sanıklı davada bugün Ayşe Ateş, hakim karşısında MHP'li yöneticilerin isimlerini verdi. Böylelikle 4 isim mahkeme tutanaklarına da geçmiş oldu.

ATEŞ AİLESİNİN TÜM ÜYELERİ MAHKEME SALONUNDA YER ALDI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı.

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter

"KAPI KAPI GEZİP KİRALIK KATİL ARIYORLARMIŞ"

Anne Saniye Ateş'in ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ifade vermeye başladı. MHP'li yöneticilerin isimlerini veren Ayşe Ateş "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle. Sinan bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
Olcay Kılavuz

MHP'Lİ 4 İSİM MAHKEME TUTANAKLARINA GEÇTİ

Ayşe Ateş'in verdiği bu ifade sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili olan İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın adı mahkeme tutanaklarına geçmiş oldu.

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP\'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

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Son Dakika 3.Sayfa Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Erol MARASLI: Bu dava ülke hukukumuzun namus davasıdır.ucu nereye kime çıkarsa çıksın mutlaka kamu vicdanını rahatlatmalıdır. 146 10 Yanıtla
    Metin Poyraz: Adamsın Erol bey, aynı kanıdayım. 57 4 Hakan İpbuker: Kesinlikle katılıyorum.. Bakalım ucu kimlere ne kadar dokunacak bu davanın 17 2
  • Zuzu Cimşit: Allah seni çocuklarına bağışlasın sen çok iyi bir annesinki rahmetlinin kanını yerde bırakmamak peşindesin sen çok iyi bir ülkenin her evin bacısı kızı yengesi oldun rabbim emeğini boşa çıkarmasın inşallah 60 5 Yanıtla
  • Kerim Cüceler: Kimse kimseyi neden öldürsün?Birde bu taraftan bakmak lazım.Neden başkası değil de bu adam. 6 24 Yanıtla
    Metin Poyraz: Belli bir adam olduğu için öldürülmesi daha olası değil mi. Bir de birilerinin çıkarlarına dokununca..! 16 2
  • İsmail Kalpan: semih yalçın in oğlu öldürülmüştu galiba 5yil kadar evvel parti içi hesaplaşma denmişti onun intikamimi acaba? 20 10 Yanıtla
    Hursit Yavas: Parti ici hesaplasma degil uyusturucu satisindan dogan anlasmazlik sonucu 36 6 Metin Poyraz: Yok alakası yok. Koltuğun bekası ve kirli ilişkilerin gün yüzüne çıkmaması sebepleri olduğu söyleniyor. 19 4
  • Yunus Gelturan: MHP kapatılsın 16 9 Yanıtla
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