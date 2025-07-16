Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış - Son Dakika
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Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış

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Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
16.07.2025 09:07  Güncelleme: 09:04
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Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
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İstanbul'da eski sevgilisi Cemil Koç tarafından öldürülerek cesedi valize konan Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katil eski polis Cemil Koç'un Ayşe'yi öldürdükten sonra cansız bedeninden kurtulmak için taksici ile 500 bin lira karşılığında anlaştığı öğrenildi. Taksici ise ifadesinde kendisine teslim edilen araçta Ayşe'nin cansız bedenin olduğunu bilmediğini söyledi.

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşinde bir süre haber alamayan ve kardeşinin sevgilisi Cemil Koç'tan şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulundu. Cansız bedeni memleketi Reyhanlı ilçesine getirilen Tokyaz, ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan genç kadının ölümüyle ilgili sevgilisi olduğu iddia edilen eski polis olan Cemil Koç başta olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde kıyafetleri çıkarılmış şekilde cesedi bulundu. Polisin çalışması sonucu, Ayşe'nin evde başına sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü, C.K.'nın cesedi valize koyduğu ve başka bir kişi ile birlikte valizi evden çıkardığı belirlendi. Cesedin olduğu araçla Eyüpsultan'a gelen C.K. valizi bir yol kenarına bıraktığı öğrenildi.

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış

EVİ KIRMIZIYA BOYADI

C.K.'nın cinayeti işledikten sonra kan lekelerinin görünmemesi için evi gece kırmızıya boyadığı öne sürüldü. Cesedi valizle yol kenarına bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği, kan lekelerini temizletmeye çalıştığı belirlendi. C.K. ve 6 kişi gözaltına alındı. C.K.'nın hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış

TAKSİCİ İLE 500 BİN LİRAYA ANLAŞMA

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın köşesine taşıdığı bilgilere göre; üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'un polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Koç, Ayşe Tokyaz'ı öldürdükten sonra cansız bedenden kurtulmak için 500 bin lira karşılığında taksici N.E. ile anlaştı. Gözaltına alınan N.E. ifadesinde, Cemil Koç'tan aldığı aracın içerisinde Ayşe'nin cansız bedeninin olduğunu bilmediğini iddia ederek, "Ben arabada ceset olup olmadığını bilmiyorum. Yakalanınca araçtaki valizde ceset olduğunu öğrendim. Öldürmeye yardımım olmamıştır. Maddiyata ihtiyacım olduğu için Koç'un isteğini kabul ettim. Valizde ceset olduğunu bilseydim kabul etmezdim" dedi.

AYŞE'NİN AĞABEYİ: MUMYA GİBİ OLMUŞTU

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'na gittiğini söyleyen Ayşe'nin abisi Abdulkadir Tokyaz, "Ben Adli Tıp'a gittim teşhis için. Kız kardeşimin (Esra Tokyaz) DNA'sını aldılar. Onun DNA'sından tespit ettiler. Bana "Görmek ister misin?" dediler. Gördüm. Sadece yüzünü açtılar. Bedeni tam diye gözüküyordu, tabii ceset torbasının içindeydi. Yüzünü gördüm. Tanınmayacak haldeydi, çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuş, sanki mumyalanmış gibi, cansız mankenler gibi parlıyordu yüzü." dedi.

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış

İŞTE AYŞE'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ

Ayrıca, Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Tokyaz'ın Cemil Koç'la birlikte siteye girdiği görüldü.

İstanbul, 3-sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    500 bin niye veriyosun demedin mi ahmakmiyiz 48 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Islam dini yani allah birseyi yasakladiysa bu insanlarin mutlulugu icindir kadin ile erkek arkadaslikda yapamaz sevgilide olamaz yaptiginda sonuclari ortada boyle bir olay olmasaydi bile haram ve gunahtir zinaya girer..demem o ki aileler cocuklarini yetistirirken islami kurallara gore yetistirsinler helali harami dinini iyi ogretsinler 12 4 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Ulan adi herif kim kime 500 bin verir yalancı ittt 1 0 Yanıtla
  • Alper SN:
    taksicide suçlu 500 bin büyük para insan durup dururken niye teklif edilsin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış - Son Dakika
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