Ayvacık\'ta evinden kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası Yukarıköy\'de aranıyor

Ayvacık'ta evinden kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası Yukarıköy'de aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de geçtiğimiz sabah evinden kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastasından haber alınamıyor. Zeytinlik ve ormanlık alanlarda AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarına iz takip köpekleri de katılıyor.
Ayvacık ilçesinde geçtiğimiz sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası için arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.
Ayvacık'ın Yukarıköy köyündeki evinden geçtiğimiz sabah saatlerinde kaybolan 80 yaşındaki Zeynep Öztürk'ten haber alınamıyor. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle Yukarıköy bölgesindeki zeytinlik, makilik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ormanlık ve makilik alanlarda devam eden arama kurtarma çalışmaları AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince gerçekleştiriliyor. Çalışmalara ayrıca jandarma iz takip köpekleri de katılıyor.
Kaynak: İHA
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