Ayvalık'ta Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenler kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Ege Denizi üzerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 14 düzensiz göçmen ve beraberinde bulunan 13 çocuk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenlere insani yardımlar yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı.

11.07.2024 11:21
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Ege Denizi üzerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 14 düzensiz göçmen ve beraberinde bulunan 13 çocuk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-8 isimli Sahil Güvenlik Botu hemen harekete geçerek bölgeye ulaştı.

Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itildikleri anlaşılan 14 düzensiz göçmen ve beraberinde bulunan 13 çocuk kurtarıldı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı 14 düzensiz göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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