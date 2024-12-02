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Baba Oğlunu Tutuklattı

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Husumetli babasının atölyesine minibüsle dalan genç tutuklandı, baba hayatının kabusa döndüğünü anlattı.

02.12.2024 17:34
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Babasının çalıştığı atölyeye minibüsle dalan genç tutuklandı

6 kişinin faciadan döndüğü olayla ilgili konuşan baba Muzaffer Çetin:

"Oğlumun tehditleri hayatımızı kabusa çevirdi"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde, 28 yaşındaki O.Ç., husumetli olduğu babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı. İşyerinde çalışan 6 kişi büyük bir faciadan son anda kurtulurken, olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.Ç. yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Baba ise dehşet anlarını anlattı.

İlçeye bağlı Ortacı köyünde yaşanan olayda tarafların şikayetinden sonra adli kontrolle serbest bırakılan O.Ç., yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Dehşet anlarını İHA'ya anlatan baba Muzaffer Çetin, oğluna tapulu arazilerin devrini yaptığı halde kendilerine yönelik tehditlerine devam ettiğini ve bu sebeple husumet yaşandığını anlattı.

"İçeri tam gaz daldı"

Muzaffer Çetin, yaşanan olayın detaylarını şu sözlerle aktardı:

"İçeri tam gaz daldı. İçerisini darmadağın etti. Makineleri yıktı. Kaçmaya çalıştı. O esnada jandarma trafik geldi. Yolda kaldı. Kendisi benim oğlum olur. Benden arsa istemişti. Ben tapuları verdim. Yerleri sattı. Sonradan yine rahatsız etmeye başladı."

"Devamlı tehdit ediyordu"

Çetin, oğlunun uzun süredir kendisini ve ailesini rahatsız ettiğini belirterek şunları söyledi:

"3-4 ay önce de rahatsız ediyordu bizi. Arabayla geliyordu, kornaya basıyordu. Arabamı uçurumdan aşağıya dayandı. Devamlı tehdit ediyordu. Kendisi evli ve çocuğu var. Eşi ile aynı düşüncedeler. Daha önce her Pazar günü evlerine ziyarete gidiyordum. Mağdur etmiyordum. Maddi manevi destek oluyordum. Başımıza bu geldi."

"Beni ölümle tehdit etti"

Oğlu tarafından tehdit edildiğini belirten Çetin, yaşadığı korku dolu anları şöyle ifade etti:

"Beni bir gün telefonla aradı. Bana, 'Evden kaçın oraya geliyorum. Sizi öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulundu. Daha önce benim elime tabanca mermisi verdi. Mermiyi savurdum. Üzerine gelince kaçtı."

"Zarar 1 milyon lirayı buldu"

Son olayın ardından atölyedeki zararın büyük olduğunu dile getiren Çetin, şu açıklamada bulundu:

"Kendisi tutuklandı. Bundan sonraki süreçte babası olarak bende şikayetçiyim. En son yaşanan olayda muhtarın atölyesindeki zarar 500 bin lirayı aşkın. Toplamda verdiği zarar 1 milyona yakın. Arkadaşın arabasına vurdu. Bana verdiği zarar ayrı. Adalete sığınıyorum."

Baba Oğlunu Tutuklattı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba Oğlunu Tutuklattı - Son Dakika

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