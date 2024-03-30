Bağcılar'da Özel Güvenlik Görevlisi Sevgilisini Öldürdü - Son Dakika
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Bağcılar'da Özel Güvenlik Görevlisi Sevgilisini Öldürdü

Bağcılar\'da Özel Güvenlik Görevlisi Sevgilisini Öldürdü

Bağcılar'da özel güvenlik görevlisi olan Cumali V., ayrılma aşamasında olan sevgilisi Sibel Kavıllı'yı silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, polisin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

30.03.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
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Bağcılar'da, özel güvenlik görevlisi adam, ayrılma aşamasında olan 43 yaşındaki sevgilisini öldürerek kaçtı. Polisin çalışmasının ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi olan Cumali V. (45), sevgilisi Sibel Kavıllı'nın (43) evine geldi. Ayrılmak isteyen Sibel Kavıllı ile Cumali V. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cumali V., yanındaki silahla Sibel Kavıllı'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu yere yığılan Kavıllı olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Cumali V. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Öğle saatlerinde kadından haber alamayan yakınları polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtıklarında kadının kanlar içinde yerde yattığını belirledi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın il dışına kaçtığını tespit etti.

Yapılan çalışmada şahsın Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Özel Güvenlik Görevlisi Sevgilisini Öldürdü - Son Dakika

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