2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum - Son Dakika
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3.Sayfa

2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

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Bağcılar'da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan ifadesinde, "Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım" dedi.

08.02.2025 14:20
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dün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bir şahıs meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı.

POLİSLERİN DURUMU İYİ

Saldırıda F.İ. isimli kadın polis ve M.E.K. isimli polis yaralandı. Polislerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli H.B. sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SİNİR OLUYORUM POLİSLERE"

Polisleri bıçaklayan saldırganın ifadesinde "Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım" dediği öğrenildi.

2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bağcılar, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sener Aytac:
    Adamın elinde silah olsaydı şuan 2 polisimizde maalef şehit olmuştu şu olay Amerika'da olsa orda delik deşik etmişlerdi adamı ama maalesef polislerimiz kendilerine açılacak olan soruşturma ve dava korkusu ile olaylar karşısında silahlarını kullanmıyorlar.isin ilginç yanı adam orda polise bıçak sallarken yanındaki polis arkadaşı şoför koltuğundan inip adamı delik deşik edemiyor. 205 21 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    bak işte bu adamı polis öldürsün polisler bu cani yüzünden soruşturma geçirir belki hapis bile görürdü ama bu cani iki polisi bıçakladığı için 3-5 aya dışarı çıkar 141 23 Yanıtla
  • Bayram :
    Amerika ve ingiltere gibi polislerin üzerine kamera takilsin,böyle kanitli durumlardada tabancanin şarjörünü bu idlerin kafasına boşaltma yetkisi olsun 124 23 Yanıtla
  • Behzat:
    vay namussuz. 123 14 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    bunu isteyerek şey yapsınlar 83 12 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Polise yakın dögüs eğitimi verilmeli 25 8 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bende bu şerefisize sinir oldum 20 yıl hergün job sokun sinirimi bozdu, böyle oluyosa benim isteğim bu 31 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    bu gibi insanları hapiste beslemek olmamalı.bunları kömür ocaklarında, çop toplama yani ağır işlerde çalıştırmak lazım. 13 0 Yanıtla
  • Ahmet Yaman:
    Polisime kurban ol , lan sen yatağında uyurken adamlar seni aileni koruyor gece gündüz demeden 6 0 Yanıtla
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