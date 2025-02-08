dün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bir şahıs meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı.
Saldırıda F.İ. isimli kadın polis ve M.E.K. isimli polis yaralandı. Polislerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli H.B. sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polisleri bıçaklayan saldırganın ifadesinde "Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım" dediği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum - Son Dakika
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