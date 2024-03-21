Bağcılar\'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu

Bağcılar'da süngerle kaplayarak ses izolasyonu sağladığı dükkânındaki bir odada çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve o anları kayıt altına aldığı gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki sucu Metin Şenay'ın cinsel istismarda bulunduğu çocuklardan R.Ş.'nin annesi S.Ş., "Ben hiç görmedim. Sucumuzdu, gidip geliyordu. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş" dedi.
Olay, 24 Mayıs 2023 günü, Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, 11 yaşındaki M.Y.'yi okuldan alarak dükkânına götürdüğü belirlenen 60 yaşındaki Şenay'ın işyerine baskın düzenledi. Odanın duvarlarını çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.
Gözaltına alınan Metin Şenay'ın telefonundan yüzlerce video çıktı. Videolardaki mağdur çocuklardan biri R.Ş... Şimdi 19 yaşında olan R.Ş., 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti. R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, "Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. 'Öldürürüm' diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9'uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" diye anlattı.
R.Ş.'nin annesi S.Ş. ise, "Şikayetçi olduk, şikayet devam ediyor. Şu an henüz mahkeme gerçekleşmedi. Mahkemede, avukat ile birlikte konuşacağız. Kızım şu an yanımda. Ben hiç bu konulara girmiyorum, ben hiç görmedim zaten. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim, çok sordum, kendim çok rahatsızdım o zamanlar, ameliyatlar filan geçirdim. Devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama sıkıntı yoktu. Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok" dedi.
Öte yandan; gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Metin Şenay hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Mahkemeye sunulan iddianame kabul edildi. Şenay'ın 7 Mayıs saat 13.30'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Şenay'ın daha önce de çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, bazı çocukları istismar ederken görüntüler çektiği ortaya çıktı. Bu görüntülerin bir kısmı Şenay'a ait bilgisayarda bulunurken bazı görüntülerin ise şifreli bir hard diske aktarıldığı belirlendi. İddianameyi hazırlayan savcının hard disk şifresinin çözülmesinin iddianameyi geciktireceği için mahkeme heyeti tarafından çözülmesini iddianameye eklediği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu - Son Dakika
Bilecik'te bir araç sürücüsü, Tevfikbey Caddesi'ni Cumhuriyet Caddesi'ne bağlayan kaldırımın üzerine aracını park etti. Bu durum, yayaların tepkisine neden oldu ve Bilecik'te pek çok noktada benzer durumların yaşandığı görüldü. Yayalar, sürücüleri duyarlı olmaya ve kaldırım üzerinde yapılan parklarda haklarının korunmasını talep etti.
Elazığ'da 2022 yılında oğlunun düğünde eşini silahla başından vurarak öldürüp kızını da yaralayan şahıs, saklandığı samanlıkta yakalandı. Şahıs, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Coronation Street yıldızı Tina O'Brien, evinin yakınında genç kızlar arasında çıkan şiddetli bir kavganın ortasında kaldı. Evinin önünde genç kızların kavga ettiğini gören 40 yaşındaki Tina, genç kızları ayırmak için dışarı çıktı ancak kavgaya dahil oldu. Olayın ardından Tina'nın çok üzgün olduğu ve yakın çevresine böyle utanç verici bir olaya karışmasından dolayı pişman olduğunu söylediği aktarıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen kazada, Şahmeran Karaca (46) kayalık alandan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Karaca, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Düzce'de telefonla aradığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul'da ikamet eden D.C, Karabük'te yaşayan Irak uyruklu A.F'yi telefonla arayarak 'Adınız terör örgütüne karıştı, sınır dışı edileceksiniz.' diyerek evdeki tüm paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi. A.F, şüphelinin yönlendirmesiyle Düzce'ye gelerek paraları teslim etmek istedi ancak durumdan şüphelenerek yardım istedi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek D.C'yi gözaltına aldı. Şüpheli D.C, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları sırasında fore kazık çalışması yapan işçiler, toprak altında kaldı. İtfaiye, iş makineleri, 112 ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde, bir evde mumdan çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Evdekilerin hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, içeriden çıkan Kuran'ın yanmadığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Ayrıca, firari hükümlü de yakalandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, M.A.K. isimli şahsın aracında 50 adet birer litrelik şişeler halinde kaçak viski ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Kağıthane'de kendisine çarpan otomobilin sürücüsü ve oğlu tarafından saldırıya uğrayan servis şoförü Zekeriya Manuoğlu, yaşadığı olayı anlattı. Manuoğlu, aracından inerek neden çarptığını sorduğunda saldırıya uğradığını ve 20 kişi tarafından dövüldüğünü belirtti. Olayın ardından taraflar ifade verip serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?