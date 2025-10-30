İstanbul Bahçelievler'de yer alan dernek binasında sıra gecesi düzenlendi. Emekli öğretmen Ali Altınyüzük (71) de Şanlıurfalı hemşehrileriyle bir araya gelmek ve eğlenmek için sıra gecesine katıldı.
Burada türkülere eşlik eden ve zaman zaman halay çeken Altınyüzük dinlenmek için yerine oturduktan yaklaşık 5 dakika sonra aniden fenalaştı. Arkadaşlarının sırt üstü yatırarak kalp masajı yaptığı emekli öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin de müdahale ettiği Ali Altınyüzük hayatını kaybetti.
Altınyüzük'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.
Ali Altınyüzük'ün sıra gecesinde oynadığı anlar ve geçen hafta Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir yakınının düğününe giderek burada davetlilerle halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bahçelievler'de sıra gecesinde oynadı, 5 dakika sonra kalbi durdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?