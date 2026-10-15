Bakan Çiftçi, olası riskler nedeniyle 6 ilde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, olası riskler nedeniyle 6 ilde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı

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Bakan Çiftçi, olası riskleri asgariye indirmek için İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova'da eğitime bugün bir gün ara verildiğini duyurdu. Sarı uyarı verilen illere mesaj formu iletildiğini, turuncu uyarı verilen illerde SMS ile bilgi verildiğini söyledi.

Bakan Çiftçi: "Bu kapsamda olası riskleri asgari seviyeye indirgemek amacıyla; İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde eğitim-öğretime bugün bir gün süreyle ara verilmiştir. sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza ise SMS ile bilgilendirme yapılmıştır."

Kaynak: İHA
Hava DurumuZonguldak3. SayfaİstanbulSakaryaKocaeliYalovaGüncelEğitimDüzceSMSSon Dakika

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