Bakan Yerlikaya: Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen 'Sibergöz-32' Operasyonlarında kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

22.04.2024 20:28
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Bakan Yerlikaya: "Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen "Sibergöz-32" Operasyonlarında kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-32" operasyonlarında kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt'te düzenlenen "SİBERGÖZ-32" operasyonlarında şüphelilerin; kendilerini "Yatırım Danışmanı" olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, ve sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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