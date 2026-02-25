Balıkesir'de F-16 uçağının düştüğü bölgede çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor - Son Dakika
Balıkesir'de F-16 uçağının düştüğü bölgede çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor

Balıkesir\'de F-16 uçağının düştüğü bölgede çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor
25.02.2026 10:05
Balıkesir'de F16 savaş uçağının düştüğü bölgede inceleme çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla birlikte hızlandı.

Balıkesir'de F16 savaş uçağının düştüğü bölgede inceleme çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla birlikte hızlandı. Kaza sonrası çift taraflı kapatılan İzmir İstanbul otobanında temizlik çalışması yapılıyor. Kazada şehit olan pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ikindi vakti İzmir'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Şehit pilot için 9.Ana Jet Üssü'nde 11.00'de bir askeri tören düzenlenecek.

Dün gece 00.50 sıralarında 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı 00.56'de kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza bölgesinde Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Balıkesir'de F-16 uçağının düştüğü bölgede çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor. Jandarma çevre güvenliği alırken kaza kırım ekibi tek tek uçağın etrafa dağılan bütün parçalarını itina ile topladı. Bölgede temizlik çalışmaları yapılıyor. Yaşanan uçak kazası nedeniyle İzmir-İstanbul otoyolu ise hala ulaşıma kapalı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00: 50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi. Otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, uçak kazası sebebiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Gece boyu 00.56'dan bu yana devam eden çalışmalar günün ilk ışıklarıyla hız kazandı. Jandarma ve kaza kırım ekibi bölgede geniş çaplı inceleme yapıyor.

Şehit için Balıkesir 9. Ana jet üssünde uğurlama töreni yapılacak

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalına düşen F-16 tipi savaş uçağının pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit için Balıkesir 9. Ana jet üssünde saat 11 de uğurlama töreni yapılacak. Aslen Konyalı olduğu öğrenilen şehit pilotun ikindi namazına müteakip İzmir'de törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

MSB konuyla ilgili açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Uçağın düştüğü an araç kameralarında

Jetimizin düştüğü anlar ise otobanda seyir halinde olan iki aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrasında büyük bir gürültü ve ateş topunun yükselmesi dikkat çekti. Kaza esnasında otobanda seyir halinde olan sürücüler de büyük şok yaşadılar

"Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 ile ilgili soruşturma başlatıldı"

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

"Süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor; ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

"Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum"

Balıkesir Valisi Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00: 50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir'de F-16 düşmesi sonucu şehit olan pilot için taziye paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanın adli ve idari olarak inceleneceğini belirterek, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de F-16 uçağının düştüğü bölgede çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Balıkesir'de F-16 uçağının düştüğü bölgede çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor - Son Dakika
