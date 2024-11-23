Balıkesir\'de Su Baskını: Araçta Mahsur Kalan Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

3.Sayfa

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti

Balıkesir'de su baskınında aracı içinde mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yan yolda oluşan su baskınında aracında mahsur kalan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok noktadan su baskınları yaşandı. İzmir Çanakkale Yolu KİPA AVM mevkiinde yan yolda ilerleyen bir otomobil su baskınının ortasında kaldı. Sürücünün mahsur kaldığının ihbar edilmesi sonrasında bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğinden ekip sevk edildi. Yaklaşık yarım metre su içinde kalan otomobile ulaşan ekipler merdiven ile kaldırıma köprü kurarak sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı. Bölgede yaşanan su baskınları nedeniyle bir çok sürücü de zor anlar yaşıyor.