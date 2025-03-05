Balıkesir\'de Tatil Sezonu Öncesi Turizm Güvenliği Denetimleri Sıklaştırıldı

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tatil sezonu öncesi turizm güvenliğinin artırılması için kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Özellikle Bolu'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen otel yangını sonrası Balıkesir İtfaiyesi'ne 40 günde bin 221 denetim talebi başvurusu yapılırken; 5 ayrı ekip ve 16 uzman, işletme ve kurumlarda incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Doğal güzellikleri ve alternatif turizm çeşitleriyle yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği olan Balıkesir'de tatil sezonu öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde denetimler sıklaştırıldı. Geçtiğimiz aylarda Bolu'da meydana gelen otel yangını sonrası yaşanan faciadan ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Başkan Ahmet Akın'ın talimatlarıyla otellerde itfaiye ekipleri tarafından gerekli denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na 21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını sonrası bin 221 denetim ve inceleme başvurusu yapıldı. Yangın güvenliğine dair işletmelerde ve kurumlarda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, "Şehrimizde facialar yaşanmaması için Ahmet Akın Başkanımızın öncülüğünde otellerdeki yangın güvenliğine dair denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle yağmurlama sistemi, duman algılama, acil çıkış kapısı, yangın dolapları ve yangın teçhizatlarının uygunluğu gibi hususları titizlikle inceliyoruz" dedi.

"Turizm güvenliği önceliğimiz"

Turizm güvenliğinin artırılması için kapsamlı bir denetim süreci başlattıklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın, tüm ekiplere risklerin en aza indirilmesi talimatını verdi. Turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen başkan Akın, "Sahil şeritleriyle öne çıkan ve yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığımız şehrimizde turizm güvenliğini sağlamak için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Alınacak her önlem Balıkesir'in turizm potansiyelini güçlendirip yaşanabilecek riskleri de en aza indiriyor. Bu konuda tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

40 günde bin 221 denetim talebi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde turistik konaklama tesisleri öncelikli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yangın güvenliği denetim talepleri doğrultusunda incelemelerini aralıksız sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne 21 Ocak 2025'te Bolu'daki otel yangınından bu yana 40 günde toplam bin 221 denetim ve inceleme başvurusu yapıldı. 2024 yılı boyunca 2 bin 82 başvuru alan itfaiyeye gelen bu rekor talep doğrultusunda bin 221 işletmeye destek veriliyor.

5 ayrı ekip ve 16 uzman personel sahada

Balıkesir İtfaiyesi; otel, konaklama tesisi ve diğer işletmelerde tüm güvenlik ekipmanlarının kontrolünü sağlıyor. Bu kapsamda yangın merdivenleri, yangın söndürme sistemleri ve acil çıkış yolları başta olmak üzere tüm güvenlik teçhizatları kontrol edilip güncellenmesi sağlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Önleme ve Denetim Şube Müdürlüğü bünyesindeki 5 ayrı ekip ve 16 uzman personel, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 20 ilçeden gelen başvurulara yerinde inceleme yaparak cevap veriyor.

En fazla talep Marmara Adalar'dan

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na 40 günlük süreçte en fazla yangın güvenliği denetim talebi 252 işletme başvurusuyla Marmara Adalar'dan geldi. Bu süreçte bireysel denetim talepleri sırayla; Ayvalık'tan 128, Erdek'ten 105, Edremit'ten 41, Burhaniye'den 11, Sındırgı'dan 6, Gönen'den 6, Bigadiç'ten 4, Karesi'den 3 ve Bandırma'dan 2 olmak üzere toplamda 552 dilekçe ile bireysel başvuru yapıldı. Ayrıca 12 ilçe belediyesinden 294 otel başvurusu, 133 pansiyon başvurusu ve 4 kamp alanı başvurusunun yanı sıra 11 gençlik merkezi ile 6 huzurevi binası için de denetim ve inceleme talebi başvurusu gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri; 3 kaymakamlık hizmet binası, bir kaymakamlıktan 66 adet otel ve pansiyon başvurusu, 5 adliye, 7 ceza infaz kurumu, 3 denetimli serbestlik hizmet binası, 160 ibadet yeri ve Kur'an Kursu Binası ile 36 öğrenci yurdunun denetim talebine cevap verdi. İtfaiyenin ilgili işletme ve kamu binalarında incelemeleri aralıksız sürüyor. - BALIKESİR