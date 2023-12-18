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Balıkesir'de Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullananlara Cezalar - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullananlara Cezalar

Balıkesir'de trafik polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanan 221 sürücüye 581 bin 147 TL idari para cezası uygulandı ve 36 araç trafikten men edildi.

Balıkesir\'de Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullananlara Cezalar
18.12.2023 - 15:42,
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Balıkesir'de Trafik polis ekipleri il genelinde yaptıkları denetimler de sürücüleri Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde etkisinde araç kullananlara yönelik yapılan denetimlerde 963 araç kontrol edilirken, 221 araç sürücüsüne 581 bin 147 TL. idari para cezası uygulandı ve 36 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince, il genelinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde etkisinde araç kullananlara yönelik trafik denetimlerinde; 963 araç kontrol edilirken, Eksik ya da kusurlu görülen 221 araç sürücüsüne toplam 581 bin 147 TL tutarında idari para cezası tatbik edilmiş, 36 araç trafikten men edildi ve 40 sürücünün Sürücü Belgesine el konuldu.

Vatandaşların trafikte can güvenliğini sağlamak ve güvenli trafik seyri için denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullananlara Cezalar - Son Dakika


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