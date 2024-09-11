Erdek\'te Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

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Balıkesir Erdek'te orta refüjü aşan tır karşı şeride geçti, sürücü yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır orta refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonucu tır şoförü yaralandı.

Erdek, Murat Bayırı Mevki'nde, Erdek istikametinde seyir halinde olan 03 VY 230 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybeden Ü.A. yaralandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda orta refüjü aşan tır bir ağaç ve aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeritte durabildi. Trafik açısından genel olarak yoğun olan yolda o esnada araç bulunmaması nedeniyle şans eseri faciadan dönüldü.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Tır sürücüsü Ü.A, tırın içinden hafif yaralı olarak çıkarıldıktan sonra 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Meydana gelen trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.