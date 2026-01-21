Sındırgı\'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SINDIRGI'DA 4.5'İN ARDINDAN 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD, saat 23.11'deki depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini 11.58 kilometre olarak açıkladı.

DAKİKALAR SONRA 4.4 İLE SALLANDI

İlçede saat 23.28'de ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 13.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzun süre deprem fırtınasının etkisi altında kalan Sındırgı'da bu akşam da telaşlı geçti. İlçede 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da yaşandı.