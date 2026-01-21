Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha - Son Dakika
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

Sındırgı\'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
21.01.2026 23:18  Güncelleme: 23:37
Sındırgı\'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar bitmedi. 3.7 ve 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. 10 Ağustos 2025'te yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe aylar süren deprem fırtınası nedeniyle korku dolu zamanlar yaşamıştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SINDIRGI'DA 4.5'İN ARDINDAN 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD, saat 23.11'deki depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini 11.58 kilometre olarak açıkladı.

Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

DAKİKALAR SONRA 4.4 İLE SALLANDI

İlçede saat 23.28'de ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 13.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzun süre deprem fırtınasının etkisi altında kalan Sındırgı'da bu akşam da telaşlı geçti. İlçede 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da yaşandı.

Balıkesir, Sındırgı, 3-sayfa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha - Son Dakika

  Serkan Genç:
    Rabbim yeryüzündekilerini korusun, bunun arkası büyük. bir yer patlıcak, ya kütahya ya manisa 7 3
SON DAKİKA: Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha - Son Dakika
