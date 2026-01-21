Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD, saat 23.11'deki depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini 11.58 kilometre olarak açıkladı.
İlçede saat 23.28'de ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 13.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzun süre deprem fırtınasının etkisi altında kalan Sındırgı'da bu akşam da telaşlı geçti. İlçede 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da yaşandı.
Son Dakika › 3-sayfa › Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)