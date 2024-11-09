Bandırma'da Trafik Kazası: 14 Yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da Trafik Kazası: 14 Yaralı

Bandırma\'da Trafik Kazası: 14 Yaralı

Bandırma'da otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

09.11.2024 12:18
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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Otogarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Bandırma ilçe merkezinden Bursa yönüne gitmekte olan 65 yaşındaki M.U. idaresindeki 45 SA 7309 plakalı kamyon, saat 01.20 sıralarında otogardan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Uludağ Turizm'e ait 34 yaşındaki C.Ç. yönetimindeki 10 APF 422 plakalı otobüsle çarpıştı.

Çarpışma sonucunda otobüste bulunan 2'si çocuk olmak üzere 12 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığını ve bir kısmının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Hafif yaralanan diğer yolcular ise ayakta tedavi edildi.

Yaralılar arasında; M.C. (20), B.A. (23), B.B. (41), Y.K. (34), B.P. (22), S.K. (19), E.Y. (22), M.F.B. (10), N.S.T. (53), E.K. (5), A.P. (43) ve C.Y. (13) yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Trafik Kazası: 14 Yaralı - Son Dakika

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