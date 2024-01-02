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Bandırma'da Yılbaşı Denetimleri: 16 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da Yılbaşı Denetimleri: 16 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşında bin 727 şahıs denetlendi. Yapılan denetimlerde 16 aranan şahıs yakalanırken, bir adet ruhsatsız tabanca, 6,8 gram esrar ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 129 bin 265 TL idari yaptırım uygulandı ve 16 alkollü sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Bandırma\'da Yılbaşı Denetimleri: 16 Aranan Şahıs Yakalandı
02.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 16:59
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşında bin 727 şahıs denetlendi.

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bin 727 şahıs sorgulandı, 345 araç kontrol edildi, 31 umuma açık işletme denetlendi. Bu uygulamalarla muhtelif suçlardan aranan 16 aranan şahıs yakalandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 6,8 gram esrar ve 1 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ele geçirildi. Trafik uygulamalarında 46 araca 129 bin 265 TL idari yaptırım uygulandı, alkollü araç kullanan 16 sürücünün sürücü belgesine el konuldu ve 6 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da Yılbaşı Denetimleri: 16 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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