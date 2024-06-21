Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde baraj gölüne giren kardeşlerden Ömer Faruk Tarhan (18), boğulma tehlikesi geçiren kardeşi Fatih Mehmet Tarhan'ı (16) kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Fatih Mehmet Tarhan'ın sağlık durumu iyi, ancak Ömer Faruk Tarhan'ın cansız bedenine 5 saatlik arama çalışmasının ardından ulaşıldı. Olayın detayları ise araştırılmaya devam ediliyor.

21.06.2024 15:11
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde baraj gölünde boğulan 18 yaşındaki Ömer Faruk Tarhan'ın, 16 yaşındaki kardeşi Fatih Mehmet Tarhan'ı kurtarmak isterken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SERİNLEMEK İÇİN BARAJ GÖLÜNE GİRDİLER

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Tarhan ile kardeşi Fatih Mehmet Tarhan, serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra iki kardeşin suda çırpındığını gören çevredekiler, yardıma koştu.

KARDEŞ SUDAN ÇIKARILDI AĞABEYE ULAŞILAMADI

Fatih Mehmet Tarhan'ı sudan çıkaran çevredekiler, Ömer Faruk Tarhan'a ise ulaşamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve Jandarma Kurtarma (JAK) ekipleri yönlendirildi.

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CANSIZ BEDENİ 5 SAATİN SONUNDA BULUNDU

Ekiplerin su altındaki 5 saatlik arama çalışmasıyla Ömer Faruk Tarhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Fatih Mehmet Tarhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ömer Faruk'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

SUDA ÇIRPINAN KARDEŞİNİN YARDIMINA KOŞUNCA CAN VERDİ

Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ömer Faruk Tarhan'ın yüzdükten sonra kıyıya çıktığı, kardeşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce yardıma koştuğu, ancak kendisinin de suda çırpınmaya başladığı ardından da kaybolduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti - Son Dakika

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