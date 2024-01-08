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Barbie-Es Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Barbie-Es Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Barbie-Es' isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 8'i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini' suçlarından Eskişehir Adliyesi'ne teslim edildi.

08.01.2024 - 12:09,
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'Barbie-Es' fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Barbie-Es' isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 8'i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de fuhuş operasyonu düzenlendi. 'Barbie-Es' isimli fuhuş operasyonunda 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8'i kadın 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini' suçlarından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Barbie-Es Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Barbie-Es Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barbie-Es Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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