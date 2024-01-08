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Bartın'da akran zorbalığı: Önce özür dilettiler sonra yumruklayarak darp ettiler - Son Dakika
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Bartın'da akran zorbalığı: Önce özür dilettiler sonra yumruklayarak darp ettiler

Bartın'da yaşanan bir olayda, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 3 genç, parkta sıkıştırdıkları bir gence özür diledikten sonra onu yumruklayarak darp etti. Olayın Bartın'da yaşandığı tespit edildi ve polis harekete geçti. Darp edilen gençin daha önce başka bir kavgada darp ettiği kişilerden özür dilettirildiği ve bu nedenle darp edildiği belirlendi. Olaya karışan gençler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

08.01.2024 - 19:33,
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Bartın'da akran zorbalığı: Önce özür dilettiler sonra yumruklayarak darp ettiler

Sosyal medyaya Zonguldak olarak yansıyan olayın Bartın'da yaşandığı tespit edildi

BARTIN - Sosyal medyaya yansıyan olayda 3 genç, parkta sıkıştırdıkları bir gence önce özür dilettiler, hemen ardından ise yumruklayarak, darp ettiler. Özür diletme ve saldırı anının saniye saniye kaydedildiği görüntülerin Zonguldak'ta çekildiği ileri sürülürken, yapılan araştırmada olayın Bartın'da yaşandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada bazı hesaplardan paylaşılan görüntülerde bir genç, özür dilediği 2 genç tarafından darp edilirken, o anların ise bir başka kişi tarafından video görüntüleri çekildi. Görüntülerde, bir bankta oturan gencin önce isimler sayarak, bu kişilerden özür dilemesi yer aldı. Özür dilemenin hemen ardından ise çevresinde iki genç tarafından yumruk darbeleri ile darp edildi. Defalarca kez yumruk darbesi alan gencin, o anları ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada ses getiren görüntüler, bir süre sonra yayından kaldırılırken, olayın yaşandığı ileri sürülen Zonguldak'ta polis harekete geçti. Bartın'daki bazı sosyal medya adreslerinde de paylaşılan görüntüler üzerine Bartın Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Zonguldak'ta yapılan araştırmada, olay yerine ve kişilere ulaşılamazken, Bartın polisi ise önce olayın Yalı Sevgi Park'ta yaşandığı, ardından ise olaya karışan gençlerin ise Ö.N., H.K. K.D. ve E.U olduğunu belirledi. Yaşanan kavganın 2 gün önce meydana geldiğini öğrenen Asayiş Şubesi ekipleri, olaya karışan biri mağdur olmak üzere toplam 3 çocuğun da yaşının küçük olduğunu tespit etti.

Asayiş Şubesi ve Çocuk Şube ekipleri darp edilen Ö.N., darp eden H.K., K.D'nin ifadelerini avukat nezaretinde ifadelerini aldı. Videoyu çektiği ileri sürülen E.U'da polis tarafından gözaltına alınırken Ö.N'nin daha önce karıştığı bir kavgada darp ettiği kişilerden özür dilettirildiği ve bu kavga nedeniyle darp edildiği kaydedildi.

Olaya karışan tüm gençlerin ise ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bartın\'da akran zorbalığı: Önce özür dilettiler sonra yumruklayarak darp ettiler
Kaynak: İHA
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Zonguldak, Bartın, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da akran zorbalığı: Önce özür dilettiler sonra yumruklayarak darp ettiler - Son Dakika


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