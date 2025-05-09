Bartın'da Kurtarma Tatbikatı Nefes Kesti

Eğitim merkezi açılışında kurtarma ekiplerinin düzenlediği tatbikat nefesleri kesti

BARTIN - Bartın'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Eğitim Merkezi açılış töreninde arama kurtarma ekiplerin gerçekleştirdiği tatbikat nefesleri kesti.

Bartın Çaybükü Köyü'nde AFAD Eğitim Merkezi yapıldı. Eğitim merkezinde oluşturulan deprem, sel gibi doğal afatlerine müdahale konusunda uygulama alanlarının yanı sıra yanısıra dağcılar için tırmanma ve kurtarma, çukur, bataklık ve kuyuya düşen düşen insan ve hayvanlar için kuyu, trafik kazalarında ölü ve yaralıları kurtarmak için de kazalı araçların yer aldığı eğitim istasyonları oluşturdu.

Teorik ve uygulamalı eğitimin verilebildiği merkez, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AFAd İl Müdürü Alparslan Yenitürk, il protokolü, komandolar, afad ve sivil arama kurtarma ekipleri katıldı.

Nefesleri kesen tatbikat

Davetliler, eğitim istasyonlarını tek tek gezerek bilgi alırken, arama kurtarma ekipleri tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler, seneryo gereği meydana gelen afet ve olaylara başarılı şekilde müdahale etti.

Nefesleri kesen tabikatta ekipler, ölü ve yaralılara kısa sürede ulaştı.

Beklenen İstanbul depremine karşı hazırlıklar başladı

Eğitim Merkezi açılışına katılan ve ekkiplerin gösterilerini izlelerek bilgi alan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim merkezinin yapımında emeği geçenleri, eğitimde de başarılı olan tüm ekipleri teşekkür etti. Gazetecilerin sorusu üzerine ise Vali Arslan, beklenen İstanbul Depreminin gerçekleşmesi durumundü Türkiye'nin 81 ilindeki arama ve kurtarma ekiplerinin İstanbul'un hangi bölgesine müdahele edeceğinin belirlendiğini ifade etti. Yapılan planlamalarda ise Bartın'ın ise İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden sorumlu olduğunu ifade eden Vali Arslan, arama kurtarma ekipleri ile yardımların bölgeye ulaştırılması, tahliye çalışmaları, yıkım enkaz arama gibi tüm konularda çalışmaları gibi Bayrampaşa ilçesi ile gerekli koordinasyonun sağlanması için çalışmalara başlandığını ifade etti.

Vali Arslan, "Hepimizin bildiği gibi beklenen bir İstanbul depremi söylentileri ile ilgili, Türkiye'nin tüm illeri İstanbul'un bir bölgesinden sorumlu olacak. Bartın olarak bize düşen de Bayrampaşa oldu. Gerekli müdühale ve koordinasyon uçin yapılması gereken tüm çalışmamarı değerlendiriyoruz. İnşallah beklendiği gibi büyük bir afet olmaz ama büyük bir depreme hazır olabilmek için çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.