Bartın Hastanesi\'nde Oksijen Sızıntısı Korku Yarattı

Bartın'da hastane önünde sızan oksijen benzerine korku filmlerde rastlanan görüntülere neden oldu. Sis tabakasını gören hasta ve yakınları kısa süreli panik yaşadı.

Bartın Devlet Hastanesi Acili önünde bulunan oksijen tanklarına dolum yapıldığı esnada sızan gaz, benzerine korku, aksiyon ve gerilim filmlerinde rastlanan görüntüler ortaya çıkardı. Zemini tamamını kaplayan oksijeni gören hasta ve yakınları ise kısa süreli panik yaşadı

FİLMLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Sis tabakasını görenler, gaz sızıntısı zannetti. Dolum yapan görevlilere ne olduğunu sorarak gerçeği öğrenen hasta ve yakınları, yerdeki sis bulutuna sızan oksijenden kaynaklandığını öğrenmeleri üzerine rahat nefes aldı.

Öte yandan dolumun tamamlanarak, oksijen tankerinin hastaneden ayrılmasının ardından sis tabakası da kayboldu.