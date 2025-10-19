Bartın Hastanesi'nde Oksijen Sızıntısı Korku Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bartın Hastanesi'nde Oksijen Sızıntısı Korku Yarattı

Bartın Hastanesi\'nde Oksijen Sızıntısı Korku Yarattı
19.10.2025 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da hastane önünde sızan oksijen, panik yaratarak korku filmi görüntüleri oluşturdu.

Bartın'da hastane önünde sızan oksijen benzerine korku filmlerde rastlanan görüntülere neden oldu. Sis tabakasını gören hasta ve yakınları kısa süreli panik yaşadı.

Bartın Devlet Hastanesi Acili önünde bulunan oksijen tanklarına dolum yapıldığı esnada sızan gaz, benzerine korku, aksiyon ve gerilim filmlerinde rastlanan görüntüler ortaya çıkardı. Zemini tamamını kaplayan oksijeni gören hasta ve yakınları ise kısa süreli panik yaşadı

FİLMLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Sis tabakasını görenler, gaz sızıntısı zannetti. Dolum yapan görevlilere ne olduğunu sorarak gerçeği öğrenen hasta ve yakınları, yerdeki sis bulutuna sızan oksijenden kaynaklandığını öğrenmeleri üzerine rahat nefes aldı.

Öte yandan dolumun tamamlanarak, oksijen tankerinin hastaneden ayrılmasının ardından sis tabakası da kayboldu.

Kaynak: İHA

Bartın Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın Hastanesi'nde Oksijen Sızıntısı Korku Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ın yeni kaptanları belli oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu
Abdulkadir Çay Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Oldu Abdulkadir Çay Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Oldu
Yeni Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı
Eğlenirken faciayı yaşadılar 6 kişi yaralandı Eğlenirken faciayı yaşadılar! 6 kişi yaralandı
Sürücülerin isyanı sonuç verdi Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

00:29
Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
23:25
Nijerya’da darbe girişimi 16 üst düzey asker gözaltında
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında
23:10
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
22:40
Donald Trump görüntüleri paylaştı ABD denizaltıyı vurdu
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu
22:35
Ünlü teknik adama şok Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
22:04
Diyarbakır’da ’’Öcalan’a özgürlük’’ yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Diyarbakır'da ''Öcalan'a özgürlük'' yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2025 01:31:41. #7.12#
SON DAKİKA: Bartın Hastanesi'nde Oksijen Sızıntısı Korku Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.