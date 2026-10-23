Başakşehir’de 2 polis memurunun şehit olduğu trafik kazasına ilişkin davada 19 yaşındaki sürücü hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Başakşehir’de 2 polis memurunun şehit olduğu trafik kazasına ilişkin davada 19 yaşındaki sürücü hakim karşısında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir’de 2 polis memurunun şehit olduğu trafik kazasına ilişkin davada 19 yaşındaki sürücü hakim karşısında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde, polis memurlarını taşıyan servis minibüsünün, otomobille çarpışması sonucu 2 polis memurunun şehit olduğu, 22 polis memurunun ise yaralandığı kazaya ilişkin davada 19 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde, polis memurlarını taşıyan servis minibüsünün, otomobille çarpışması sonucu 2 polis memurunun şehit olduğu, 22 polis memurunun ise yaralandığı kazaya ilişkin davada 19 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Müşteki avukatları, servis şoförünün olayda kusurunun bulunmadığının bilirkişi raporunda sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde, 30 Mart 2026 tarihinde Emirhan S. (19) idaresindeki otomobilin, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 polis memurunun şehit olduğu, 22 polis memurunun ise yaralandığı kazaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Küçükçekmece 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emirhan S. ile bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, kazada servis şoförünün kusurlu olduğunu iddia etti

Duruşmada savunma yapan sanık, olayda bilinçli taksirinin olmadığını belirterek, mahkemeden beraatını ve tahliyesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatları, olayda araç sürücüsünün bir kusurunun bulunmadığını, servis şoförünün kusuru neticesinde olayın gerçekleştiğini belirtti. Beyanda bulunan müşteki avukatları, servis şoförünün olayda kusurunun bulunmadığının bilirkişi raporunda sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak, tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Karşı taraf yalan iddialarıyla mağdur olduklarını, suçlu bizmişiz gibi anlatıyorlar"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın müşteki kardeşi Murat Yalçın, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda elim bir trafik kazası diyorlar ama benim gözümde katildir bu. Trafik kazası sonucu 2 şehidimiz var. 20'nin üzerinde polis memurumuz psikolojik ve fiziksel olarak rahatsızlandı. Karşı taraf yalan iddialarıyla mağdur olduklarını, suçlu bizmişiz gibi anlatıyorlar. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Abimle beraber biz de toprağın içine girdik. Ne yediğimizden, ne gezdiğimizden bir şey anlıyoruz. Ailemin de psikolojik olarak sıkıntıları çok. Biz adalet istiyoruz" diye konuştu.

"Bize sol arka taraftan makas attı, karşı tarafın avukatları suçu bana atıyorlar"

Adliye önünde açıklama yapan, polis memurlarını taşıyan servis şoförü müşteki Şevket Kaya, sanık ve avukatlarının suçu kendisine attıklarını belirterek, "Bu mahkeme inşallah en adil şekilde yargılamasına devam eder. Cezası neyse onu çeker, şehitlerimize Allahtan rahmet, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben kendi şeridimde ilerlerlerken, bizim hız sınırımız zaten 85-90 arası. Firmanın belirlemiş olduğu hız kurallarına uyduk. Bize sol arka taraftan makas attı. Karşı tarafın avukatları suçu bana atıyorlar. Görgü şahitleri var. O şahitlerin mahkemede dinlenmesini talep ediyorum" dedi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 22 kişi 'müşteki', Emirhan S. ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Başakşehir yönünden Bakırköy yönüne doğru seyir halinde olan İstanbul Havalimanında görev yapan polis memurlarını taşıyan Şevket K. idaresindeki minibüs, aynı yönde arkadan gelen sanık Emirhan S. idaresindeki araçla çarpışarak, Mustafa Aydın ve Seçkin Yalçın'ın ölümüne, 22 müştekinin de yaralanmasına neden olduğu anlatıldı.

Sanığın yola gereken dikkatli özeni göstermediği, yolun kaygan olmasına rağmen hızını yol durumuna uydurmadığı aktarıldı

Sanık Emirhan S.'nin, yağışlı havaya uygun şekilde hızını ayarlamadığının vurgulandığı iddianamede, Emirhan S.'nin, hızlı ve kontrolsüz sürüş halinde aynı yönde gitmekte olan minibüsün sol tarafından boş yol şeridi olduğu halde aracını hızlı, kontrolsüz ve hava ve yol durumuna uygun olmayan şekilde sürdüğü ve kazaya neden olduğu aktarıldı. İddianamede, olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, sanığın yola gereken dikkatli özeni göstermediği, havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasına rağmen aracının hızını yol durumuna uydurmadığı, takip mesafesini korumadığı, araç hakimiyetini kaybederek önünde gitmekte olan aracın sol arka tarafına çarparak aracın savrulup yol kenarındaki bariyerlere çarpmasına ve kazaya sebep olduğu aktarıldı. Ayrıca raporda, sürücünün tamamen kusurlu olduğu bilgisi yer aldı.

22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Emirhan S. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve sürücü belgesine el konulması talep edildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıBaşakşehir3. SayfaTrafikHakimPolisSon Dakika

İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Kara para soruşturması sonrası Sarıgül’ün “Çalamayan var mı“ videosu yeniden gündemde Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
16:39
Faiz indirimi Borsa İstanbul’u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Faiz indirimi Borsa İstanbul'u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4'ten fazla değer kaybetti
16:31
Ali Koç’un oğlunun Miami yerine Boston College’a kaydettirildiği iddia edildi
Ali Koç'un oğlunun Miami yerine Boston College'a kaydettirildiği iddia edildi
16:21
Aziz Yıldırım’ın Slavia Prag golü sonrası “Galatasaray’ı yenin“ dediği öne sürüldü
Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü
16:13
Ürdün’de kiliseye kanlı baskın 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
15:57
Togg yeni aracını tanıttı 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 17:20:18. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir’de 2 polis memurunun şehit olduğu trafik kazasına ilişkin davada 19 yaşındaki sürücü hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei