Başakşehir'de trafiği yavaşlatıp, makas attılar: Düğün konvoyunun trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'de trafiği yavaşlatıp, makas attılar: Düğün konvoyunun trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

Başakşehir'de seyir halinde olan bir düğün konvoyu, trafiği yavaşlatıp makas atarak diğer araçların geçişine izin vermedi. Camlardan çocukların sarktığı tehlikeli eğlence, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

12.02.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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- Başakşehir'de trafiği yavaşlatıp, makas attılar: Düğün konvoyunun trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de trafiği yavaşlatıp makas atan düğün konvoyu, diğer araçların geçişine izin vermeyerek yola devam etti. Camlardan çocukların da sarktığı düğün konvoyunun tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hafta sonu Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda seyir halinde olan düğün konvoyu, tehlikeli hareketlerde bulundu. Trafikteki diğer araçların kendi önlerine geçmesine izin vermeyen konvoydaki bazı araçlar, zaman zaman makas atarak tehlikeli hareketlerde de bulundu. Çocukların camlardan sarktığı tehlikeli düğün konvoyu, aynı yolu kullanan ve güçlükle ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Başakşehir\'de trafiği yavaşlatıp, makas attılar: Düğün konvoyunun trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de trafiği yavaşlatıp, makas attılar: Düğün konvoyunun trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada - Son Dakika


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