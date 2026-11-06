Başakşehir'de güvenilen eski çalışanın 4-5 bin liralık kulaklık çaldığı iddia edildi - Son Dakika
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Başakşehir'de güvenilen eski çalışanın 4-5 bin liralık kulaklık çaldığı iddia edildi

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Başakşehir\'de güvenilen eski çalışanın 4-5 bin liralık kulaklık çaldığı iddia edildi
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Başakşehir'de eski bir çalışanın, çiğ köfte dükkanında yemek yedikten sonra başka bir çalışana ait 4-5 bin liralık kulaklığı çaldığı iddia edildi. İşletmeci, eski çalışanına güvenerek izin verdiğini ancak güveninin boşa çıkarıldığını söyledi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde daha önce çalıştığı çiğ köfte dükkanına gelen bir kişinin, karnının aç olduğunu söyleyerek yemek yedikten sonra başka bir çalışana ait yaklaşık 5 bin lira değerindeki kulaklığı çaldığı iddia edildi. Eski çalışanına güvenerek yemek almasına izin veren işletmeci Kadir İlik, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde hırsızlığı fark ettiklerini belirterek, "Bizim için maddiyat önemli değil ama insanların güvenini kırmak hoş bir şey değil. Güvenimizi boşa çıkardı" dedi. Şüphelinin iş yerindeki hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çiğ köfte dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaklaşık 3 ay boyunca işletmede çalışan F.S., eski iş yerine gelerek işletmeciden yiyecek istedi. Eski çalışanını geri çevirmeyen işletmeci Kadir İlik, F.S.'nin kendisine çiğ köfte hazırlaması için iş yerinin arka bölümüne geçmesine izin verdi. Bir süre sonra işletme çalışanlarından mısır da isteyen F.S.'nin, çalışanları oyaladığı sırada arka bölüme geçerek başka bir personele ait yaklaşık 4-5 bin lira değerindeki kulaklığı aldığı öne sürüldü.

Eski çalışanına güvendi, yemek almasına izin verdi

Olayı anlatan işletmeci Kadir İlik, şüphelinin daha önce iş yerlerinde çalıştığını ve aralarında güven ilişkisi bulunduğunu söyledi.

İlik, "Buranın eski çalışanı geldi. Bizden mısır istedi, biz de ona mısır yapıyorduk. Ardından acıktığını söyleyince kendisine izin verdik. Arkaya geçti, kendisine çiğ köfte aldı. Eski çalışanımız olduğu için kırmadık. Daha sonra bizi oyalarken arka tarafa geçip personelin kulaklığını almış. Eskiden burada çalışıyordu. Yaklaşık 3 ay kadar çalıştı. Kütahya'ya gideceği gün buraya geldi. Çalışanın kulaklığını aldı ve gitti. Eski çalışan olduğu için aramızda bir güven vardı. Biz de buna istinaden arka tarafa geçmesine izin verdik. Ama o bizim güvenimizi boşa çıkardı" diye konuştu.

"Maddiyat değil, güvenimizin kırılması bizi üzdü"

Yaklaşık 4-5 bin lira değerindeki kulaklığın çalındığını iddia eden işletmeci Kadir İlik, yaşanan olayda kendilerini en çok üzen durumun eski çalışanlarına duydukları güvenin boşa çıkması olduğunu söyledi. İlik, "Bizim için maddiyat önemli değil. Burada insanları saf yerine koymak, insanların güvenini kırmak hoş bir şey değil. Eski çalışanımız olduğu için kendisine yardımcı olduk, yemek verdik. Ama böyle bir olay yaşandı" diye konuştu.

İşletmeci İlik, olayla ilgili emniyete giderek şikayetçi olacağını belirtti. Öte yandan yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın içeriye girdikten sonra tezgah üzerinde bulunan kulaklığı fark ettiği ve ardından dışarı çıkıp bir müddet sonra geri gelerek çaldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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