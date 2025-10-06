Başakşehir'de kediye işkence davasında karar: 3 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
Başakşehir'de kediye işkence davasında karar: 3 yıl 8 ay hapis cezası

Başakşehir\'de kediye işkence davasında karar: 3 yıl 8 ay hapis cezası
06.10.2025 14:59
Başakşehir\'de kediye işkence davasında karar: 3 yıl 8 ay hapis cezası
Başakşehir'de Cezve isimli kediye işkence ederek öldüren Burak Alan, ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme Burak Alan'a 3 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Bu olay, hayvan haklarına yönelik suçlara verilen cezaların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başakşehir'de Cezve adlı kediye işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Burak Alan ilk kez hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşması, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İşkenceyle öldürülen 'Cezve'nin katiline indirimsiz 3 yıl 8 ay hapis

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme Burak Alan'ı 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de kediye işkence davasında karar: 3 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

SON DAKİKA: Başakşehir'de kediye işkence davasında karar: 3 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
